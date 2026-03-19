El Parlamento venezolano aplaza segunda discusión necesaria para aprobar la ley de minas

Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal de la AN en YouTube, el Legislativo leyó 12 de los 130 artículos de la ley de minas y decidió posponer la discusión por sugerencia del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó el proyecto la semana pasada.

"Hemos llegado al artículo 12 y requerimos solicitar el diferimiento de esta ley en virtud de que requerimos más tiempos para escuchar a más ciudadanos y ciudadanas que participan activamente en la comisión y en los debates a nivel nacional", pidió Camacho.

Entre los artículos leídos, destaca el 11, que en su numeral 5 establece que el Ministerio de Minas tiene competencias para promover la inversión privada, nacional y extranjera en un marco jurídico que brinde "seguridad jurídica".

En la ley se señala igualmente que en las actividades mineras también podrán ser ejercidas por personas naturales que ejerzan la minería artesanal de manera individual.

Además en el artículo 9 la ley dice que las partes podrán acordar que "las dudas y controversias de cualquier naturaleza", siempre que no puedan ser "resueltas amigablemente", se podrán decidir a través de los tribunales de Venezuela o mediante "mecanismos alternativos de resolución de controversias", incluyendo la mediación y el arbitraje.

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Para que esta ley quede sancionada, los diputados deben debatir artículo por artículo y aprobarla en segunda discusión.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

El visto bueno de la AN en primera discusión se dio días después de la visita del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien pidió entonces celeridad en la discusión sobre esta legislación.

Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están "deseosas" de operar en Venezuela.

Ese mismo día, se conoció que funcionarios estadounidenses negociaban con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada en unos 165 millones de dólares.

Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.