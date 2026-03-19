El petróleo de Texas sube hasta 100 dólares pese a planes de Trump para contener precios

Cerca de las 12:00 hora local (16:00 GMT), los contratos de futuro para el mes de abril subieron hasta 101,08 dólares el barril, 4,76 dolares más respecto al cierre anterior.

Poco después, el precio del Texas bajó en torno a los 99 dólares el barril.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó este jueves que estudia medidas de emergencia, como desbloquear crudo iraní y usar sus propias reservas, para contener la escalada de los precios del petróleo y otras materias primas.

En concreto, el Gobierno estadounidense está considerando "retirar las sanciones al petróleo iraní" que ya se encuentra en tránsito marítimo -una cifra que estima en unos 140 millones de barriles- para inyectar oferta de forma inmediata al mercado global.

El anuncio de Bessent se produce justo un día después de que Trump suspendiera temporalmente la ley de transporte marítimo, conocida con la Ley Jones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Ley de la Marina Mercante de 1920, pausada durante 60 días por el mandatario, exige que el transporte marítimo entre puertos estadounidenses se realice en barcos construidos, propiedad y tripulados por estadounidenses.

De esta manera, el estadounidense seguiría intentado bajar el precio del petróleo de Texas, disparado por la guerra en Oriente Medio, provocada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del país persa a otros estados de la región donde Washington tiene bases militares.

En concreto, después del cierre del estrecho de Ormuz y de que se hayan intensificado en las últimas horas los ataques cruzados contra infraestructuras energéticas, que amenazan el suministro global.

Irán atacó en la noche del miércoles la refinería de Ras Laffan en Catar, entre otros objetivos, en respuesta a un bombardeo previo contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, en la costa sur iraní, por parte de Israel.

La Guardia Revolucionaria amenazó con destruir el sector energético en el golfo Pérsico si repiten los ataques contra sus instalaciones.