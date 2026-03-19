El petrolero ruso "atacado" se dirige a Libia a la deriva según Protección Civil de Italia

El buque 'Arctic Metagaz' es arrastrado por las corrientes marinas en dirección sur y se halla en aguas de competencia (SAR) libias, según explicaron este jueves a EFE fuentes de la Protección Civil italiana, que controla constantemente la situación de la embarcación.

Por el momento no se han detectado salidas del combustible que almacena en su interior, de acuerdo a las mismas fuentes.

El pasado 4 de marzo, el Ministerio de Transportes de Rusia denunció un ataque con drones supuestamente ucranianos en el mar Mediterráneo contra este petrolero, que quedó a la deriva en el mar con unas 900 toneladas de gasóleo y dos tanques de gas licuado.

Los treinta miembros de su tripulación fueron evacuados a Libia.

Aunque el presunto ataque tuvo lugar en aguas internacionales entre la isla italiana de Sicilia (sur) y Malta, el petrolero ha sido en estos días arrastrado en dirección sur.

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Moscú calificó el incidente como "un atentado terrorista y un acto de piratería, una violación gravísima de las normas básicas del derecho marítimo internacional".

El 'Arctic Metagaz' es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Desde el año pasado Ucrania ha lanzado varios ataques contra la llamada flota fantasma rusa que transporta petróleo eludiendo las sanciones de Occidente contra Rusia por la guerra en Ucrania, con el fin de frenar la financiación de la invasión.

Kiev no ha reconocido el presunto ataque contra este carguero.

Desde la Unión Europea, cinco países, entre ellos España, han advertido por carta del "riesgo grave e inminente" de un desastre ecológico mayor por la presencia de este buque en el mar.