El TEDH condena a Francia por el trato judicial a una menor que denunció una violación

Los jueces europeos consideran en su sentencia que se habían infringido los derechos a un juicio justo de la demandante, contra la que se dictó un reproche ('rappel à la loi') por esa supuesta denuncia falsa sin un debate contradictorio después de que la justicia decidiera archivar la denuncia por violación.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) subraya que ese reproche, aunque formalmente no era una condena penal, significaba que la joven había cometido una infracción, y eso sin que ella lo hubiera reconocido y sin que esa constatación fuera la consecuencia de una evaluación por una instancia judicial de los elementos en que se amparaba, sino únicamente una consecuencia directa del archivo de su denuncia.

Esa figura del reproche, de hecho, desapareció del derecho francés en 2023 sustituido por otra, la advertencia penal probatoria, que ahora sí implica un reconocimiento explícito de la culpabilidad.

Más allá de esa cuestión formal, el TEDH también reprocha a la justicia francesa el análisis que hizo de la noción de consentimiento en las relaciones sexuales para archivar la denuncia de la joven, que tenía 16 años cuando se produjeron los hechos en 2016.

De acuerdo con su versión, otro chico de 17 años, identificado por las iniciales L.A., le impuso hacerle una felación en los baños de su instituto bajo la amenaza de revelar la relación que mantenían a un amigo común.

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La madre de L.A., la víspera de que éste pasara a ser mayor de edad el 6 de septiembre de 2016 presentó una demanda contra la chica en la que afirmaba que la felación fue voluntaria y que la denuncia por violación en realidad era una forma de vengarse del chico, quien se negaba a tener una relación amorosa con ella.

El archivo de la denuncia por violación llegó justo un mes después porque la Fiscalía estimase que no había pruebas suficientes del delito sexual.

El TEDH reconoce en su dictamen que en algunos casos hay dificultades para establecer el consentimiento en una relación sexual, sobre todo cuando lo único que hay es la declaración de una persona contra otra.

Pero señala que en este caso no se tuvo bien en cuenta esa noción de consentimiento, que es "por naturaleza revocable", y que además "debe traducir la libre voluntad de mantener una relación sexual determinada, en el momento en que interviene y teniendo en cuenta sus circunstancias".

Francia tendrá que pagar 7.500 euros a la chica por daños morales y 600 euros por costas judiciales.