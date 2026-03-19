El yacimiento petrolífero Sharara reduce su producción un 50% por un incendio

Argel, 19 mar (EFE).- El incendio en el yacimiento petrolífero de Sharara en Libia, uno de los más importantes del país, provocó una disminución de la producción de un 50% y prevé retomar la normalidad en las próximas 24 horas tras controlar el fuego, cuyas causas se están investigando, informó este jueves la estatal nacional libia (NOC).