Emiratos desmantela "una red terrorista" financiada y operada por Hizbulá e Irán

Según el comunicado oficial, la red operaba en el país bajo una fachada comercial ficticia y buscaba infiltrarse en la economía nacional, en coordinación con entidades externas vinculadas a Hizbulá e Irán.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco miembros del grupo, cuyo plan era blanquear dinero, financiar el terrorismo y atentar contra la seguridad nacional.

"Cualquier intento de explotar la economía nacional o las instituciones civiles con fines terroristas o subversivos será respondido con firmeza, y no se tolerará ninguna injerencia externa que amenace la seguridad o la estabilidad del país", advirtió el Aparato de Seguridad del Estado.

Este anuncio de EAU se produce después de que esta semana su vecino Kuwait informara de la detención de otras dos células afiliadas con Hizbulá.

Ayer, el Ministerio del Interior de Kuwait declaró que frustró "un complot terrorista" vinculado al grupo chií libanés dirigido contra instalaciones clave del país, que buscaba socavar la seguridad.

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Dos días antes, las fuerzas de seguridad de Kuwait arrestaron a 16 miembros de otro supuesto grupo terrorista e incautaron armas de fuego, municiones y drones, entre otros.

EAU y Kuwait son dos de los países del golfo Pérsico que están siendo blanco de ataques lanzados desde Irán, que tiene un gran aliado regional en la milicia libanesa.

El Departamento de Estado estadounidense anunció este jueves la venta por vía urgente de sistemas de armamento valorados en unos 16.500 millones de dólares a Kuwait, EAU y Jordania.