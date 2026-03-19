Enviado especial chino a Oriente Medio pidió evitar que "la situación se salga de control"

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que Zhai "mantuvo intercambios en profundidad sobre la situación regional" con representantes de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar, Egipto, el Consejo de Cooperación del Golfo y de la Liga Árabe.

Lin aseveró que el viaje de Zhai tuvo como objetivo "contribuir a la desescalada de la situación y promover la paz y el cese de los combates".

"Hacemos un llamamiento a la resolución de las cuestiones mediante el diálogo y la negociación, así como a la desescalada de las tensiones y diferencias a través de medios políticos y diplomáticos", agregó el vocero, al tiempo que instó a "respetar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", y "la soberanía, la seguridad y la integridad territorial" de los Estados del Golfo.

Lin subrayó que "no deben atacarse objetivos no militares, ni debe perturbarse la seguridad de las rutas marítimas".

Según el portavoz, "todas las partes elogiaron a China por la postura imparcial que ha mantenido y por los esfuerzos desplegados para promover la paz", y expresaron su esperanza de que el gigante asiático "desempeñe un papel aún más destacado".

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"China es una gran potencia responsable y un amigo sincero de las naciones de Oriente Medio y la piedra angular de su política de China es fomentar la reconciliación y la paz dentro de la región", declaró Lin.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra territorio Irán de los que Teherán se defendió y respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y las instalaciones vinculadas a Washington en la región.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por "violar la soberanía" del país persa.

El gigante asiático ha instado a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz.