España avisa de que la crisis por la guerra "es mucho más profunda" que otras anteriores

En una entrevista en el programa 'Los desayunos', organizado por la radiotelevisión pública española (RTVE) y la Agencia EFE, Montero se refirió al conflicto abierto en Oriente Medio y defendió la posición de España que, según dijo, "tiene voz propia y reconocida" por la comunidad internacional, donde aporta "soluciones a desafíos globales".

"Esto no es una crisis más", subrayó Montero, y la diferenció de la crisis abierta por la pandemia de la covid o la guerra en Ucrania, donde las relaciones dentro de Europa y con Estados Unidos eran diferentes, según explicó.

A su juicio, la situación actual "tiene una enorme profundidad política" porque hay un "cuestionamiento del orden internacional ni más ni menos que por la primera potencia del mundo", Estados Unidos, acompañado de unas "enormemente preocupantes declaraciones de Israel" al hablar de "guerra final".

Por eso, trasladó la preocupación del Gobierno por esta situación internacional, en la que la posición de España, añadió, seguirá siendo "firme" para exigir una desescalada.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido uno de los líderes internacionales que se ha posicionado contra esta guerra desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero, al considerar que es contrario al derecho internacional.

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Montero incidió en que España "no está al final" del "pelotón" de los países y está liderando los grandes debates internacionales como el de encontrar la manera de "combatir esta ola reaccionaria" que, a su juicio, hay en el mundo.

Una posición, insistió, que "no ha sido fácil", en la que España está decidida a reivindicar el diálogo y la diplomacia como "única vía" para devolver la paz a los países en los que hay conflictos abiertos.

Además, advirtió que las medidas que el Gobierno pueda aprobar para paliar los efectos de la guerra no lo harán en su totalidad, ya que las consecuencias económicas del conflicto seguirán teniendo efectos en España hasta que este finalice.

"La guerra, por mucho que paliemos, hay efectos, la mejor forma es desescalar", concluyó.