España condena los ataques contra instalaciones energéticas críticas en Oriente Medio

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechaza esta nueva escalada del conflicto y pide su cese inmediato.

Denuncia en concreto la ofensiva israelí contra la refinería de South Pars en Irán y acciones de la República Islámica como el "brutal bombardeo" contra el campo de Ras Laffan en Catar, sucesos que tienen, según el Ejecutivo, "consecuencias humanas y medioambientales imprevisibles."

El Gobierno también condena la "ilegal, injustificable y de imposible cumplimiento" advertencia de evacuación anunciada por parte de Irán a la población de los países del Golfo residente cerca de refinerías de petróleo.

Exteriores llama a la contención a todas las partes implicadas para evitar mayores "efectos desestabilizadores" y reitera su apoyo a los "esfuerzos" de países del Golfo en favor de una desescalada que considera "urgente".

Ayer miércoles, Israel atacó las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar.

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Como respuesta, este jueves, Arabia Saudí dijo que dos de sus refinerías en Riad fueron atacadas, según la cadena Al Jazeera, mientras el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario.

Por su parte, Catar volvió a denunciar en la madrugada del jueves ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registrara un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país.

En medio de estos nuevos ataques a la infraestructura energética, el barril de brent superó este jueves los 110 dólares, y el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se disparó hoy casi un 30 %, hasta superar los 70 euros por megavatio hora (MWh).