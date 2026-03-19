Estonia protesta ante Rusia por la primera violación de su espacio aéreo de este año

"El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la Embajada Rusa y le ha entregado una nota relacionada con la violación del espacio aéreo", declaró el jefe de la diplomacia estonia, Margus Tsahkna, según un comunicado.

Según el Ministerio, la incursión se produjo el miércoles "cerca de la isla de Vaindloo, donde un avión de combate ruso SU-30 entró en el espacio aéreo estonio y permaneció en él durante aproximadamente un minuto".

En respuesta a la intrusión, fueron activados aviones de combate italianos, estacionados en la base estonia de Ämari como parte de la misión de vigilancia aérea báltica de la OTAN.

"Una unidad de la Fuerza Aérea italiana respondió a la violación y no hubo ninguna amenaza para la seguridad de Estonia", aseguró Tsahkna.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania los aviones de combate rusos han penetrado en varias ocasiones en el espacio aéreo estonio, según Tallín, y el incidente más serio se produjo en septiembre de 2025 cuando tres cazas rusos permanecieron en él durante 10 minutos.

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Aunque en lo que va de año la del miércoles es la primera violación del espacio aéreo, el pasado 3 de marzo el Gobierno de la república báltica ya denunció la incursión del rompehielos ruso Murmansk en sus aguas territoriales.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores estonio, el incidente se produjo el 28 de febrero, cuando las autoridades rusas enviaron al rompehielos sin notificar a Tallín de que estaba intentando liberar a un petrolero atrapado en el hielo cerca de la isla de Vaindloo en el golfo de Finlandia.