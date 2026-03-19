Fiscalía rusa se jacta de confiscar 18.600 millones de dólares por casos de corrupción

"Un remedio eficaz para combatir la avaricia es la confiscación patrimonial por parte de la Fiscalía", afirmó el fiscal general, Alexandr Gutsán, al intervenir durante la reunión colegial de la Fiscalía General.

Según Gutsán, la Fiscalía General tiene previsto intensificar sus esfuerzos para recuperar el enriquecimiento ilícito de funcionarios corruptos.

"Tenemos previsto intensificar nuestros esfuerzos para que quienes aceptan sobornos deshonestos comprendan plenamente la inutilidad del enriquecimiento ilícito", afirmó el Fiscal General, que asumió el cargo en septiembre de 2025.

El pasado año la Fiscalía destapó 150.000 infracciones por corrupción y, tal y como afirman, fueron destituidos por petición de la fiscalía un tercio más de funcionarios que en 2024, es decir, casi un millar de personas.

Gutsán sostiene que los delitos por corrupción aumentan por quinto año consecutivo y que el año pasado la cifra total superó los 43.000, de los cuales más de un tercio se cometieron a gran escala.

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El presidente, por su parte, pidió a las autoridades judiciales centrarse en la persecución de la corrupción en el campo de la defensa.

"La situación de las infracciones en la industria de defensa exige una atención especial por parte de los fiscales", subrayó Putin a la vez que señaló que el Estado está invirtiendo importantes recursos en este ámbito.

Putin advirtió que el año pasado aumentaron las condenas por corrupción en la esfera de la industria militar un 6,1 % algo que relacionó con el "aumento de la financiación y el volumen del trabajo".

Sospechoso de crear una organización criminal con el objetivo del enriquecimiento ilícito, a principios de marzo fue detenido el exviceprimer ministro de Defensa, Ruslán Tsálikov, quien ostentó ese cargo entre 2015 y 2024 en la cartera entonces encabezada por Serguéi Shoigú.

Los procesos contra los militares rusos se iniciaron en 2024 con el enjuiciamiento de otro viceministro de Defensa, Timur Ivanov, condenado en 2025 por corrupción.

Además de militares, los procesos por corrupción posteriormente se extendieron masivamente a empresarios, gobernadores regionales y jueces.

Paralelamente, Gutsán añadió que también habían aumentado los delitos por terrorismo relacionados con la guerra de Ucrania iniciada en 2022.

"La continua agresión contra Rusia se ha convertido en la principal causa del aumento de los delitos terroristas y extremistas. El año pasado, el incremento fue del 59,3%", declaró en su discurso.