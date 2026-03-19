Fráncfort cae un 2,82 % tras la escalada del crudo y el temor a un menor crecimiento

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró con una caída del 2,82 % en 22.839,56 puntos.

El precio del crudo brent se disparó por encima de los 119 dólares y el del gas subió en algunos momentos un 30 % tras intensificarse los ataques en Oriente Medio.

Irán atacó instalaciones de energía muy importantes de Catar y de Arabia Saudí después de que Israel atacara el yacimiento iraní de South Pars, ataque del que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no tenía noticia.

El incremento de los precios de la energía hace temer a los inversores un aumento de la inflación y una caída del crecimiento.

Como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tipos de interés en el 2 % y revisó mucho al alza sus pronósticos de inflación para el 2026.

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La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que la entidad está decidida a que la inflación se estabilice en el 2 %.

La inmobiliaria Vonovia de desplomó un 12,1 %, hasta 21,61 euros, después de presentar resultados y porque se verá afectada por la subida de los tipos de interés en los mercados, ya que está muy endeudada.

El fabricante de semiconductores Infineon cayó un 7,2 %, hasta 37,10 euros, y el fabricante de neumáticos Continental bajó un 7,1 %, hasta 57,42 euros.

Commerzbank cedió un 5,2 %, hasta 31,16 euros, tras haber subido mucho las negociaciones anteriores después de que el banco italiano UniCredit le lanzara una opa.

En Fráncfort sólo subió un título: Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort (+0,1 %).