Francia rechaza restablecer navegación en el estrecho de Ormuz con "operaciones de fuerza"

"Francia nunca participará en operaciones, ya sean de apertura o de liberación del estrecho, ya que eso aumentaría la conflictividad en la zona, y no queremos contribuir a esa escalada", manifestó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Pascal Confavreux.

En rueda de prensa, el portavoz de la diplomacia francesa recalcó que "una vez que la situación esté más calmada y que la fase principal de bombardeos haya terminado", Francia estará dispuesta "a asumir la responsabilidad de un sistema de escolta de buques civiles con barcos militares".

Este plan requeriría coordinación diplomática, técnica y operativa con socios europeos, países de la región y actores internacionales como India, y "llegado el momento, podría implicar conversaciones con Irán, ya que no queremos llevar a cabo operaciones de fuerza", dijo.

Confravreux remarcó que el objetivo de Francia es restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz sin convertirse en parte del conflicto, recalcó.

Un estrecho de Ormuz "estabilizado" es "esencial" para la economía mundial teniendo en cuenta el impacto en los precios del petróleo, cuya estabilización se trató de apuntalar la semana pasada movilizando reservas estratégicas de países integrantes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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El portavoz francés indicó que ahora la acción diplomática se centra en reducir las tensiones e hizo alusión a la declaración efectuada este jueves por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Japón, en la que se dijeron listos a "contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar un paso seguro por el estrecho (de Ormuz)".

Los "esfuerzos apropiados" mencionados se refieren a iniciativas diplomáticas con socios para definir las condiciones de una eventual misión, que incluiría actores europeos, regionales y extrarregionales, precisó el portavoz francés.

Ni Estados Unidos ni Israel -país este último que también ha bombardeado una enorme instalación gasística en Irán en las últimas horas- aparecen mencionados por su nombre en el comunicado.