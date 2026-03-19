Ghana busca ante la ONU declarar la esclavitud como “crimen más grave contra la humanidad”

El proyecto de resolución sobre la "Declaración de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad" se presentará para su consideración y adopción el 25 de marzo próximo, indicó el Gobierno ghanés en un comunicado.

La iniciativa, impulsada por Mahama en calidad de defensor de la Unión Africana (UA) de las indemnizaciones por esclavitud y en colaboración con la Comunidad del Caribe (Caricom), busca reconocer el impacto histórico de la esclavitud debido a su “escala, duración, naturaleza sistémica, brutalidad y las consecuencias duraderas”.

De ser adoptado, el texto sería la primera resolución integral sobre la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos en los 80 años de historia de las Naciones Unidas.

El proyecto será presentado en el marco del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, y pretende preservar “la verdad histórica como base para la justicia y la reconciliación, y responder al llamado de un compromiso significativo con la justicia reparatoria, la rendición de cuentas y la sanación”.

El Gobierno ghanés subrayó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para abordar las desigualdades estructurales derivadas de la esclavitud y promover un debate global sobre reparaciones, en línea con la Década de Acción sobre Reparaciones y Herencia Africana (2026-2036) de la Unión Africana.

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Además, Ghana instó a los Estados miembros de la ONU a respaldar la propuesta y a “estar en el lado correcto de la historia y la justicia”.

Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en formas como el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado.

De acuerdo con cifras de la organización de derechos humanos Walk Free y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hasta 2021 había aproximadamente 50 millones de personas en situación de esclavitud moderna en todo el mundo.