Gobierno de Kast busca un crecimiento anual del 4 % para 2030 y menor regulación

Para ello, actuará contra "el exceso de permisos" y de regulación, y reducirá los impuestos a las empresas con el objetivo de atraer más inversión, detalló el ministro durante un seminario organizado por el Diario Financiero, el medio especializado más influyente del país.

"Estamos hablando de tres metas exigentes, queremos terminar el período con un PIB convergiendo a un crecimiento del 4 % anual, al cuarto año ir asentándose en eso", afirmó.

En este contexto, el economista ultraliberal subrayó que la intención es que Chile salga del actual "declive económico", un periodo que según su teoría empezó hace 20 años y que ha mantenido al país con un crecimiento medio anual en torno de 2% en los últimos 12 años.

"Estamos, tal vez, en la fase más terminal de este declive y nuestro desafío es superarlo", dijo aunque admitió la influencia que podría tener en este sentido el contexto mundial actual, marcado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

"Estamos enfrentando una situación bien compleja con motivo de la guerra del Medio Oriente, ha pasado a otra fase evidentemente y tenemos que conciliar varios objetivos", comentó.

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Quiroz explicó, asimismo, que el "equilibrio estructural" es otra de las metas planteadas, ya que en su opinión el crecimiento no puede ser generado por un "shock de demanda agregada, que se desequilibre las cuentas y que después revierta, sino que sostenido sobre un crecimiento en oferta".

"Las metas, en general, deben ser exigentes, pero posibles, y son siempre costosas", advirtió el ministro, quien dijo que el Gobierno tiene disposición a tomarlas porque “los cambios que se requieren no son marginales”.

Quiroz explicó que para alcanzar el 4 % "es necesario invertir el 31 % del PIB más o menos, e invertimos (ahora) el 22 o 23%, así que es un aumento de siete puntos que son como 24.000 millones de dólares", objetivo que considera posible.

En materia de desempleo, el jefe del gabinete económico apuntó que la meta es que "se reduzca al pleno empleo ‘chileno’, que es del orden del 6 % y la última vez lo vimos alrededor de 2013", y cifró un objetivo de 200 mil empleos que quieren recuperar.

"Para nosotros la mejor política social es tener trabajo formal, y esa es una de nuestras metas más importantes", afirmó al tiempo que reconoció que también es una preocupación.

El ajuste fiscal será otro de los aspectos, pero lo consideró "una condición higiénica" y no una meta: "es la estabilidad que tenemos que tener para que las otras cosas sigan funcionando y no se nos desborde el sistema", dijo tras señalar que el último déficit estructural es de 3,6 puntos del PIB.

Para ello, el Gobierno chileno expone que se enmarcará en el mismo sistema regulatorio "con otros criterios" que apuntan a "libertad de permiso", que evitaría regulaciones excesivas y estimular el retorno para los inversionistas y emprendedores.

Quiroz estableció tres ejes para salir del declive: facilitación regulatoria, reforma tributaria y convergencia fiscal, y que para realizarlas utilizarán como herramientas la gestión, decretos y leyes.

"Queremos un país con regulaciones más inteligentes, que su aplicación sea funcional, hacer un ajuste tributario para que haya más retorno, y necesitamos ir hacia una convergencia fiscal", puntualizó.