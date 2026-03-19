Gobierno venezolano conversa con empresarios para exportar cacao, chocolate y café a China

A través de una nota de prensa, indicó que la ministra para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, se reunió con una delegación de empresarios de la Cámara de Comercio de la provincia china Guangdong.

"El intercambio se centró en consolidar la presencia de rubros bandera como el cacao, chocolate y café en el mercado del sur de China", apuntó la cartera de Estado.

Durante el encuentro, se evaluaron las potencialidades de Guangdong, "una de las regiones más dinámicas" de China, subrayó el Ministerio, y se buscó "fortalecer el motor exportador venezolano, aprovechando el creciente interés de la comunidad China-Venezuela y los consumidores locales en adquirir productos de alta calidad" provenientes del país suramericano.

Estas reuniones forman parte de las políticas que impulsa el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez -quien ocupa el cargo luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante un ataque en Caracas- para "diversificar las fuentes de ingresos del país", concluyó la cartera de Estado.

China mantiene una estrecha relación diplomática y económica con Venezuela, reforzada durante los mandatos del presidente chino, Xi Jinping, y de Maduro, y ha defendido de forma reiterada en foros internacionales los principios de soberanía estatal y no injerencia.

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Autoridades venezolanas y chinas se reúnen frecuentemente en ambos países para reforzar sus lazos de cooperación y fortalecer sus relaciones.