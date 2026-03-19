HRW denuncia que fuerzas de Tanzania mataron a 50 transeúntes en represión tras elecciones

“HRW documentó el asesinato de 31 personas que no participaban en las protestas y recibió información fidedigna de otras 19 muertes similares”, indicó la organización en un comunicado.

Basándose en investigaciones iniciales sobre el número de muertos en todo el país, HRW considera que al menos cientos de personas fueron asesinadas a manos de las fuerzas del orden.

Los agentes de policía recurrieron a palizas, fuerza letal y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que protestaban contra la represión política en Dar es Salam, capital de Tanzania, y otras ciudades del país durante las elecciones presidenciales y parlamentarias del 29 de octubre pasado.

Se aplicó un confinamiento nacional de cinco días, “matando e hiriendo a muchos, incluidas personas que no estaban protestando” y hasta “instalaron barricadas e impidieron que los heridos llegaran a los hospitales. Algunos de ellos murieron”.

De acuerdo con testimonios recabados por HRW, los efectivos que vigilaban el cumplimiento del confinamiento golpearon y dispararon contra la gente, incluidos vendedores, en un mercado de Mwanza (noroeste), la mañana del 30 de octubre, matando al menos a siete personas e hiriendo a otras 50.

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Las autoridades detuvieron a más de 2.000 personas, incluidos niños, acusando a muchas de destrucción de bienes del Estado y de traición, delito castigado con la pena de muerte.

Tras ser electa con el 97,66 % de los votos, de los que quedaron excluidos sus principales rivales y por la presión internacional, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anunció la creación de una comisión para investigar las muertes durante las protestas y está previsto que la comisión informe de sus resultados el 3 de abril próximo.

“Las autoridades tanzanas deben reconocer que la impunidad ante los abusos de los derechos humanos fomentan una mayor violencia política. Deben poner fin a la continua represión política y a la detención de críticos del gobierno, la sociedad civil y los medios de comunicación", afirmó el investigador de HRW en África, Oryem Nyeko.

Según la ONU, cientos pudieron haber muerto durante las manifestaciones, mientras que la oposición del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili) cifró en hasta 1.000 los asesinados a manos de la Policía.