Hungría mantiene su veto al préstamo a Ucrania y la UE presiona para entregarlo en abril

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llegó a la cumbre de líderes europeos dejando claro que, como viene haciendo desde finales de enero, bloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros mientras no se restablezca el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Moscú.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguraron al término de la reunión en una rueda de prensa que la UE encontrará la forma de desbloquear ese préstamo, aunque no ofrecieron detalles de cómo hacerlo.

Von der Leyen dijo que esa asistencia a Ucrania está bloqueada porque "hay quien no ha cumplido con su palabra" y aseguró que la UE dará con "la manera" de sacar el préstamo adelante, una tarea que admitió será "difícil" pero en la que los Veintisiete van a "seguir trabajando".

Por su parte, Costa señaló que "ahora tendremos que cumplir con ello" (en referencia a los 90.000 millones) e insistió en que "de una manera u otra lo haremos".

Dijo en ese sentido que aunque hoy el tema no se debatió en la cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno tomaron la palabra para "condenar claramente la actitud de Viktor Orbán y recordar que un acuerdo es un acuerdo, que todos los líderes deben cumplir su palabra y que nadie puede chantajear al Consejo Europeo".

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"Hay que tener en cuenta que no se actúa de buena fe cuando se pone una condición", añadió Costa.

Distintas delegaciones europeas habían adelantado antes de la reunión la posibilidad de que Orbán insistiera de nuevo en la condición que pone para dar luz verde a la ayuda a Ucrania y de que no hubiera un desbloqueo en esta cumbre. También reconocieron que el dirigente húngaro puede estar utilizando el tema del oleoducto para sacar rédito en las elecciones parlamentarias del próximo 12 de abril.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que participó en la cumbre por videoconferencia, se comprometió hoy ante los líderes de la UE a restablecer “por completo” el suministro de crudo ruso a través de ese conducto.

Ucrania afirma que la reparación del oleoducto tardará, mientras que Hungría acusa a Kiev de detener el tránsito por motivos políticos, para influir en la actual campaña de las elecciones legislativas del 12 de abril.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE emitieron una declaración política sobre Ucrania, apoyada únicamente por 25 países (sin el respaldo de Hungría y Eslovaquia, los países afectados por el corte de abastecimiento por el Druzhba).

Al inicio del debate, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, abordó la posición de Hungría contraria al préstamo de apoyo de la UE a Kiev, pese a que este ya fue respaldado por los líderes europeos en su cumbre de diciembre.

Fuentes comunitarias indicaron que, al igual que había hecho en sus anteriores intercambios con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, Costa afirmó durante su intervención ante todos los mandatarios que "este tipo de comportamiento es inaceptable" y "viola los principios de buena fe y de cooperación leal consagrados en los Tratados".

Por lo que respecta a la situación del oleoducto Druzhba, señalaron que su restablecimiento "depende exclusivamente de la capacidad de Ucrania para repararlo y de la voluntad de Rusia de no volver a destruirlo".

Otras fuentes apuntaron antes de la cumbre a la posibilidad de un "plan B" y de encontrar "soluciones creativas" si se mantiene el bloqueo.

Esta semana, tanto Costa como Von der Leyen informaron de que Kiev había aceptado apoyo técnico e incluso financiación comunitaria para reparar el oleoducto, un gesto visto como un esfuerzo de Bruselas por dejar sin argumentos a Budapest para dar luz verde al préstamo.

Según las fuentes comunitarias, los dos presidentes de las instituciones europeas están colaborando con las autoridades ucranianas para prestarles asistencia.

Costa recordó también en su intervención ante los líderes que algunos comentarios públicos de Zelenski sobre Orbán habían sido "inaceptables" y generaban una "escalada que no beneficia a nadie".

En el texto aprobado hoy, los veinticinco líderes comunitarios celebraron la tramitación legislativa que ha superado el préstamo, solo pendiente del visto bueno final de Budapest, y mantuvieron la esperanza de que "el primer desembolso a Ucrania se produzca a principios de abril".

También confiaron en la "la rápida adopción" del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por haber invadido Ucrania, que bloquean en su caso tanto Hungría como Eslovaquia, y reiteraron la importancia de seguir reduciendo los ingresos energéticos de Rusia.