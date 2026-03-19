Iberia amplía conectividad en México con alianza con Viva para nueva ruta Monterrey-Madrid

Gracias a esta alianza, los pasajeros podrán conectar desde 32 ciudades del interior de México hacia Europa, o viceversa, integrando todos los trayectos en una sola reserva y con la posibilidad de documentar el equipaje hasta el destino final.

El acuerdo refuerza la operación de Iberia en el país, que ya mantiene una colaboración con Viva para enlazar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con más de 20 destinos nacionales.

"Esta alianza supone un paso muy importante para nuestra nueva ruta entre Monterrey y Madrid, pues nos permite conectar esta operación con prácticamente todos los aeropuertos más relevantes en el territorio nacional de México y, así, brindar la mayor facilidad y comodidad a nuestros clientes a la hora de organizar sus viajes entre México y Europa", afirmó en un comunicado María Jesús López Solás, directora Comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia.

La directiva añadió que el acuerdo abre la puerta a itinerarios más sencillos, como volar desde ciudades como Tijuana hacia destinos europeos como París o Roma con una sola reserva.

Por su parte, Javier Suárez, vicepresidente de Estrategia, Planeación y Alianzas de Viva, destacó que la colaboración fortalece la conectividad internacional del país.

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"Gracias a nuestra alianza con Iberia, estamos dando grandes pasos para el fortalecimiento de la conectividad internacional de México. Esta ruta le permitirá a nuestros pasajeros conectar más fácil que nunca entre Monterrey y Europa desde Madrid", señaló.

El convenio permitirá a los usuarios viajar desde o hacia ciudades como Guadalajara, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana o Puerto Vallarta, entre otras, facilitando el acceso a una red más amplia de destinos tanto en México como en Europa.

La nueva ruta Monterrey-Madrid operará con tres frecuencias semanales a bordo de aviones Airbus A330-300, con capacidad para 292 pasajeros distribuidos en clases Business, Turista Premium y Turista.

Con este nuevo enlace, Iberia refuerza su apuesta por el mercado mexicano, que se consolida como el de mayor capacidad en América Latina para la aerolínea. Para este año, la compañía superará los 820.000 asientos entre México y España, impulsada por la incorporación de Monterrey como su segundo destino en el país, además de Ciudad de México.

La alianza con Viva también busca facilitar los viajes internacionales mediante una mayor integración operativa, en un contexto de creciente demanda por conexiones más eficientes entre América Latina y Europa.