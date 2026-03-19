Irán amenaza: su respuesta a ataques a infraestructuras energéticas "aún no ha terminado"

"Advertimos al enemigo que ha cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica de Irán, y la respuesta ya está en marcha y aún no ha terminado", advirtió Brahim Zolfaqari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya en una declaración recogida por la agencia de noticias Fars.

Zolfaqari dijo que, si se repiten ataques contra instalaciones energéticas iraníes, responderán golpeando infraestructuras energéticas de EE. UU. e Israel y de sus aliados "hasta su completa destrucción".

Además, amenazó con una respuesta "mucho más severa" que la de la noche pasada.

Ayer miércoles, Israel atacó las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo, que comparten Irán y Catar.

Como respuesta, este jueves, Arabia Saudí dijo que dos de sus refinerías en Riad fueron atacadas, según la cadena Al Jazeera, mientras el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario.

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Por su parte, Catar volvió a denunciar en la madrugada del jueves ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registrara un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país.

En medio de estos nuevos ataques a la infraestructura energética, el barril de brent superó este jueves los 110 dólares, y el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se disparó hoy casi un 30 %, hasta superar los 70 euros por megavatio hora (MWh).