Irán anuncia un ataque contra un caza furtivo F-35 de Estados Unidos en su espacio aéreo

Según informó la agencia Tasnim, la IRGC precisó en un comunicado que el ataque se produjo a las 02.50 hora local de este jueves (23.20 GMT del miércoles) contra la aeronave "agresora" estadounidense que sobrevolaba el centro del país.

La Guardia Revolucionaria, que difundió un vídeo infrarrojo del misil impactando en un avión, no precisó el alcance exacto de los daños ni el paradero del aparato, en tanto que ni EE.UU. ni fuentes independientes han confirmado el ataque.

El F-35 Lightning II es un caza furtivo de quinta generación desarrollado por Lockheed Martin, caracterizado por su diseño de baja detectabilidad radar, electrónica aeronáutica avanzada con sensores fusionados y capacidad para operaciones multiservicio.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este jueves que las fuerzas armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica, como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.

Por su parte, el Ejército de Israel aseguró que su fuerza aérea llevó a cabo un ataque contra instalaciones clave de la Armada iraní en el mar Caspio, en el primer ataque israelí a la flota del país persa desde el inicio de la ofensiva.

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Hoy mismo, la Quinta Flota de la Armada de EE.UU., desplegada en Oriente Medio, fue blanco de un ataque "preciso" con misiles de medio alcance por parte de Irán, al igual que objetivos energéticos en Israel, según la IRGC.