Irán lanza misiles contra la Quinta Flota de EE.UU. y objetivos energéticos israelíes

La nota, difundida por la agencia Fars, precisa que esta oleada 64 de la respuesta militar iraní -iniciada como réplica al ataque de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero- también se dirigió contra objetivos en territorio israelí, como el aeropuerto Ben Gurión, refinerías en Haifa y Rishon LeZion.

El comunicado precisa que la operación se ejecutó de forma "completamente exitosa" con varios tipos de misiles balísticos, algunos con ojivas de racimo, además de sistemas de propelente líquido y sólido.

Los misiles de combustible sólido usan un propelente que se enciende al instante y genera empuje inmediato, sin la complejidad de cargar combustible líquido. Esto los hace rápidos de lanzar, fáciles de almacenar durante años y difíciles de detectar.

Los misiles con ojiva de racimo liberan varias submuniciones en el aire que se esparcen sobre un área muy amplia y cada uno de esos artefactos se explota por separado, y a veces dejan bombas sin detonar que siguen siendo peligrosas después.

Por otra parte, el Ejército iraní advirtió este jueves que la respuesta a los ataques contra sus infraestructuras energéticas "ya está en marcha y aún no ha terminado", tras los recientes bombardeos israelíes contra instalaciones gasistas en el sur del país.

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Hoy mismo, un dron ha impactado en la refinería de la petrolera saudí Aramco de Samref, situada en las costas del mar Rojo, mientras que las defensas antiáreas del país árabe han interceptado un misil balístico en la misma zona, próxima al puerto de Yanbu.