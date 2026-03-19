Israel dice haber matado a una veintena de miembros de Hizbulá en Líbano en el último día

En un comunicado, explicó que en una ocasión detectaron cómo los miembros de Hizbulá intentaron disparar un misil antitanque contra sus tropas y respondieron matando a cinco personas.

En otra, sus aviones mataron a otros dos supuestos miembros de las milicias en un ataque aéreo.

"En el último día, más de 20 terroristas fueron neutralizados y decenas de estructuras militares" de Hizbulá fueron atacadas por las tropas israelíes, indica la nota, que añade que confiscaron armas, incluyendo lanzagranadas, cohetes antitanque, municiones, un rifle de caza y otro equipo militar.

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hizbulá el pasado 2 de marzo, casi mil personas han fallecido en el Líbano por los ataques israelíes, 116 de ellas niños, según el Ministerio de Salud Pública libanés.