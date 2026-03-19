Israel dice que mató a un comandante de inteligencia de Hamás en Gaza

En un comunicado conjunto con el Shin Bet (servicio de inteligencia interior), el Ejército indica que Shaleh "participó en la planificación de la masacre del 7 de octubre" de 2023, cuando milicianos palestinos mataron a 1.200 personas en territorio israelí.

Y añade que durante el actual alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025, Shaleh estaba trabajando para "rehabilitar las capacidades de la organización en la Franja de Gaza" y planeando ataques contra las tropas israelíes.

"El terrorista fue atacado con precisión para neutralizar una amenaza inmediata para las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", indica la nota.

Fuentes del hospital gazatí Naser informaron ayer miércoles a EFE de la muerte de un hombre en un ataque aéreo en el oeste de Jan Yunis, sur de la Franja de Gaza.

Cuatro personas murieron este jueves en dos ataque israelíes en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, según informaron a EFE fuentes de los servicios de ambulancias gazatíes y del Hospital Shifa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, Israel ha seguido atacando ocasionalmente con bombardeos y drones las zonas occidentales de la Franja, fuera del perímetro aún controlado por las tropas israelíes y delimitado por la línea amarilla.

Estas agresiones se han mantenido tras el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero.