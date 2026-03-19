Israel se despierta sin heridos tras una madrugada con 6 andanadas de misiles de Irán

La primera alarma sonó sobre las 3.15 hora local (1.15 GMT) en la zona de Tel Aviv, a lo que le siguieron tres alertas más de misiles de Irán hacia el norte del país.

Sobre las 6.50 hora local, el Ejército avisó de una más que hizo sonar las alarmas de nuevo en Tel Aviv y a las 7.32 de una sexta oleada dirigida a Haifa, la ciudad costera del norte donde se ubica la mayor refinería del país y otras infraestructuras críticas.

El servicio de emergencias Maden David Adom (MDA) no reportó heridos ni tampoco daños de consideración en ninguna de esas oleadas de misiles.

Se desconoce si alguno de los misiles pudo caer en alguna infraestructura crítica o militar, puesto que la censura israelí prohíbe publicar esos extremos alegando cuestiones de seguridad.

Las andanadas de esta madrugada siguieron a dos oleadas registradas en la noche del martes, entre las 22.00 y las 23.30 hora local, que produjeron víctimas mortales en el territorio palestino de Cisjordania y cerca de Tel Aviv.

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En Cisjordania, tres mujeres fallecieron y otras trece resultaron heridas -una crítica- por un impacto de un misil de racimo en un salón de belleza femenino en Beit Awa, cerca de Hebrón, en el sur del territorio palestino.

Se trata de los primeros fallecidos en Cisjordania, donde, a diferencia del territorio israelí, la población no dispone de refugios (solo tienen los colonos israelíes).

Además, un hombre murió en la región de Sharon, el norte de Tel Aviv, en un impacto registrado en la segunda andanada de la noche.

En total, quince personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, mientras que tres lo han hecho en territorio palestino.