Israel vuelve a bombardear un puente en Líbano y hiere a dos periodistas del canal ruso RT

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que una nueva acción de cazas israelíes alcanzó el puente de Qasmiyeh, "en la misma ubicación que había sido atacada ayer", y causó heridas leves a un periodista, sin ofrecer detalles sobre la identidad de la víctima.

Sin embargo, RT confirmó que su corresponsal Steve Sweeney y un camarógrafo identificado como Ali Rida resultaron heridos a causa del impacto de un misil a apenas diez metros del lugar donde estaban grabando en las inmediaciones del puente y "no lejos" de una base militar.

Según el canal, Rida consideró que fueron atacados "de forma deliberada" pese a estar identificados como prensa, tal y como muestra un vídeo del bombardeo en el que se puede ver a Sweeney con un chaleco azul con el distintivo sobre el pecho.

El periodista británico se encontraba informando a cámara cuando tuvo lugar el impacto.

El ataque se produjo un día después de que perdieran la vida un director de programas de la televisión local Al Manar y su mujer en un bombardeo contra su apartamento en Beirut.

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Israel ya había bombardeado el miércoles al menos dos cruces ubicados sobre el río Litani, en lo que justificó como una medida para evitar el paso de combatientes y recursos del grupo chií libanés Hizbulá hacia la región fronteriza.

La franja que va desde la frontera de facto hasta ese río ya está prácticamente vacía de población desde hace tiempo, pues además de ser objeto de intensos bombardeos también está afectada por una orden de desplazamiento forzoso emitida por Israel poco después del inicio de las hostilidades.