Italia calcula que hay cientos de "células durmientes" iraníes en el mundo

"En este momento no se contemplan ataques directos contra Italia por parte de Irán o sus aliados como Hizbulá", aseguró el ministro en una entrevista a la emisora RTL 102.5.

Pero alertó de que el problema para Italia "y para todos aquellos que no participan en el conflicto es el terrorismo", y señaló que cree que "esta crisis no terminará en las próximas semanas".

Consideró que "Estados Unidos creía que descabezar el régimen de Teherán sería suficiente para crear las condiciones que propiciarían un cambio en el liderazgo iraní, pero ahora se están dando cuenta de que la reacción predeterminada de Irán es desatar el caos".

El titular de Defensa también explicó anoche en un programa televisivo que en el estrecho de Ormuz, "una flota europea sería percibida como una flota de la OTAN, por lo tanto, como una flota que entra en guerra junto a Estados Unidos e Israel".

Por lo que indicó que la posición que defiende Italia es la de una flota "con bandera de la ONU".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Una flota que reúna a Europa, China, Asia, India y todos los países del mundo. Si necesitamos organizar un convoy para asegurar Ormuz, debemos involucrar a una coalición de todas las naciones, comenzando con la ONU para reactivarla, para que Irán no lo vea como un ataque", señaló.

"Hoy, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, asiste al Consejo Europeo, y espero que se convenza de emprender una misión internacional para garantizar la seguridad del Estrecho de Ormuz, donde debe haber una presencia global", agregó.

Naciones Unidas, indicó, "podría incluso revitalizar su papel, que ha desaparecido un tanto últimamente".

Por lo tanto, concluyó el ministro, "aprovechemos el hecho de que los primeros en necesitar ese petróleo sean quizás los chinos o los indios, y formemos una coalición de todas las naciones para que Irán no lo perciba como un ataque y así se pueda restablecer el paso por el estrecho de Ormuz".