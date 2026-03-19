Kallas valora liberación de presos en Bielorrusia y agradece a EE.UU. haberla facilitado

"La liberación de 250 presos políticos en Bielorrusia es un paso adelante positivo y tangible. Agradezco a Estados Unidos su mediación en este acuerdo", dijo Kallas a través de un mensaje en redes sociales.

Añadió que "para muchas familias, este es un momento de alivio muy esperado y la oportunidad de reunirse con sus seres queridos. No podemos olvidar que estas personas nunca debieron haber sido encarceladas. Todos aquellos que aún permanecen injustamente detenidos en Bielorrusia deben ser liberados y la represión debe terminar".

Las autoridades de Bielorrusia liberaron este jueves a varios presos políticos después de que esta mañana el presidente Alexandr Lukashenko se reuniera con el enviado estadounidense, John Cole, en Minsk.

La periodista de Belsat TV, Ekaterina Andréyeva, junto con otros presos políticos fue puesta en libertad, según el medio opositor Nasha Niva.

Andréyeva, nacida en 1993, fue condenada a más de ocho años de prisión en 2020 por cubrir las protestas por fraude electoral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su marido, Ígor Ilyash, también periodista, fue detenido varias veces hasta ser finalmente condenado a cuatro años de prisión en septiembre de 2025.

Entre los liberados se encuentra también el bloguero Eduard Palchys, la activista de derechos humanos Nastia Loiko y los participantes en protestas Mikita Zalatariov, Serguéi Maushuk, Kiril Kazéi, Mijaíl Kuleshov y Denís Zhelezko.

Esta mañana Lukashenko recibió en Bielorrusia a Cole, en su segunda reunión desde diciembre pasado, cuando EE.UU. levantó parcialmente las sanciones a Bielorrusia a cambio de la liberación de 123 presos políticos.

El enviado estadounidense John Cole anunció por su parte hoy que Estados Unidos levantará las sanciones impuestas al Ministerio de Finanzas y a dos bancos bielorrusos tras la liberación de los presos.

"Estados Unidos levanta las sanciones a Belinvestbank, el Banco de Desarrollo y el Ministerio de Finanzas", dijo Cole en Minsk, tras reunirse con el presidente bielorruso.

Anteriormente, se celebraron reuniones similares en septiembre y diciembre de 2025. Tras cada una de ellas Lukashenko liberó a varios presos políticos.