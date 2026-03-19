Kenia y China reanudan la extensión del ferrocarril keniano tras seis años de parálisis

"Este proyecto es sobre el futuro del comercio en la región de los Grandes Lagos, en Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, y que dependerá de un acceso eficiente al mar", declaró Ruto durante la inauguración de las obras en el pueblo de Emurtoto, en el condado de Narok (oeste).

El primer tramo del proyecto, financiado a través de préstamos otorgados por China en el marco de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, se acabó en 2017, mientras la construcción de la segunda parte que conectaría la ruta con la zona occidental del país quedó paralizada.

La segunda parte conectará la localidad de Naivasha, a unos 90 kilómetros al norte de Nairobi, con la ciudad portuaria occidental de Kisumu, situada a orillas del lago Victoria, que a su vez se ampliará hasta el pueblo de Malaba, en la frontera con Uganda.

"Este corredor tiene un enorme potencial económico. El oeste de Kenia produce té, maíz, azúcar y arroz, sustenta un dinámico sector pesquero en la región del lago Victoria y también suministra insumos esenciales para la transformación agrícola y la industrialización", añadió Ruto.

Además, destacó que esta línea de ferrocarril reducirá los costes de transporte en el país, lo que se acabará reflejando en los precios de los alimentos y de la construcción, así como en una "mayor competitividad" industrial.

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Este miércoles, Ruto se reunió en Nairobi con los presidentes de la empresa China Communications Construction Company, Song Hailiang, y de la Corporación China de Carreteras y Puentes, Du Fei, entre otros, con quienes abordó la construcción del ferrocarril.