Kremlin: negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de EEUU están en pausa

"El grupo trilateral está en pausa", afirmó el representante de la Presidencia rusa al periódico Izvestia.

No obstante, señaló que el enviado económico del Kremlin, Kiril Dmitriev continúa trabajando con sus homólogos de Estados Unidos.

Además, señaló que pese al cese de las negociaciones entre Moscú y Kiev, las partes continuarán el intercambio de prisioneros de guerra y de cuerpos de soldados caídos en combate.

"El trabajo en esta dirección continuará de modo obligatorio", señaló.

Este miércoles el viceministro de Exteriores ruso declaró a Izvestia que de momento no hay una fecha concreta para la próxima reunión a tres bandas.

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Las negociaciones de paz se vieron frenadas por el comienzo de la guerra en Irán que comenzó el 28 de febrero pasado, algo que reconoció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La última ronda tuvo lugar en Ginebra el 17 y 18 de febrero sin avances sustanciales.