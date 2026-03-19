La AIE eleva a 426 millones de barriles la liberación de sus reservas estratégicas

"La liberación global de existencias de emergencia consistirá mayoritariamente en petróleo crudo, mientras que en Europa las contribuciones adoptarán principalmente la forma de productos petrolíferos refinados", señaló la AIE, en un comunicado.

El organismo con sede en París advirtió de que "la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo", con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973.

Según la AIE, "esta acción colectiva de la AIE -con diferencia la mayor de la historia- proporciona un colchón significativo y necesario".

Sin embargo, agregó la agencia, "el factor más importante para garantizar el retorno a flujos estables es la reanudación del tránsito regular de buques a través del Estrecho de Ormuz", una de las principales rutas energéticas del mundo bajo los ataques de Irán en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

De los 426 millones de barriles previstos por el conjunto de la AIE, 280 millones corresponden a reservas directamente controladas por los gobiernos, 119 millones a reservas obligatorias de la industria y 27 millones por un incremento de la producción (Canadá y México).

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Estados Unidos es, con mucha diferencia, el primer país por su contribución con 172,2 millones de barriles, todos ellos en manos directamente del gobierno y todos ellos de crudo.

A continuación vienen las aportaciones de Japón, con 79,8 millones de barriles (54 millones de crudo y 25,8 millones de derivados); Canadá, con 23,6 millones de barriles (que en su caso corresponden íntegramente a un aumento de la producción de crudo); 22,5 millones de Corea del Sur, y Alemania con 19,5 millones de barriles.

A continuación vienen Francia con 14,6 millones de barriles; Reino Unido con 14 millones (4,3 millones de crudo y 9,7 millones de derivados); España, con 11,6 millones (todos ellos de derivados), e Italia, con 10 millones (todos ellos también de derivados).