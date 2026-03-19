La Bolsa de París cae el 2,03 % en línea con el resto de grandes plazas europeas

La plaza parisina cayó por debajo de los 8.000 puntos, hasta los 7.807,87 enteros, con 37 valores a la baja y solo tres, al alza.
La siderúrgica ArcelorMittal (-6,01 %), la cadena hotelera Accor (-5,97 %) y el grupo de lujo Hermès (-5,81 %) encabezaron las pérdidas, seguido por el banco Société Générale (-5,69 %) y la también firma del sector del lujo Kering (-4,55 %).
En verde, cerró la petrolera TotalEnergies, que ganó el 4,20 % beneficiada por el alza del barril de crudo. Por su parte, la farmacéutica Sanofi mejoró el 2,67 %.