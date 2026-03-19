La Bolsa mexicana pierde un 0,88 % y se acerca al piso de las 65.000 unidades

"En el mercado de capitales se mantuvieron las pérdidas relacionadas con la aversión al riesgo", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, añadió la experta, el IPC "cerró con una pérdida del 0,88 % y acumuló cuatro bajas en ultimas cinco sesiones" y señaló que al interior, destacaron las ganancias de las emisoras de los grupos aeroportuarios del Pacífico (+2,42 %), del Centro (+2,34 %) y del Sureste (+1,96 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que el IPC terminó la jornada a la baja y tras ese movimiento negativo su rendimiento en lo que va del año se ubicó en +1,39 %.

"A nivel empresarial, solo 14 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo", dijo Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,5 % frente al dólar, al cotizar en 17,74 unidades por billete verde, frente a los 17,83 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 121,5 millones de títulos por un importe de 12.128 millones de pesos (unos 683,6 millones de dólares).

De las 666 firmas que cotizaron en la jornada, 230 terminaron con sus precios al alza, 409 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 3,33 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 2,97 %, y del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B) con el 2,42 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de las mineras Frisco (MFRISCO A-1), con el -8,81 % e Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -8,53 %, y de la firma de productos farmaceúticos y laboratorios Genomma Lab Internacional (LAB), con el -8,10.