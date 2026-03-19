La comunidad de inteligencia de EE. UU. descarta que China vaya a invadir Taiwán en 2027

Según el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026, publicado este miércoles, las autoridades de Pekín seguirán tratando de "establecer las condiciones para una eventual unificación con Taiwán, sin recurrir al conflicto".

"China, pese a su amenaza de usar la fuerza para forzar la unificación si lo considera necesario y para contrarrestar lo que percibe como un intento de Estados Unidos de utilizar a Taiwán para socavar su ascenso, prefiere lograr la unificación sin el uso de la fuerza, si es posible", recoge el documento.

Esta valoración contrasta con la expresada por el Pentágono a finales del año pasado, cuando en un informe señaló que China aspiraba a "librar y ganar" una guerra en torno a Taiwán para finales de 2027.

Por su parte, la comunidad de inteligencia de EE.UU. subraya que los funcionarios chinos ven la invasión anfibia de Taiwán como una operación "extremadamente compleja" y con un "alto riesgo de fracaso", especialmente en caso de intervención estadounidense.

"Pekín casi con toda seguridad tendrá en cuenta diversos factores a la hora de decidir si recurre a vías militares para la unificación y cómo hacerlo, entre ellos el nivel de preparación del EPL (Ejército chino), las acciones y la política de Taiwán, y la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en su defensa", resalta.

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La publicación de este documento se produce en la antesala de la reunión prevista en Pekín entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, cuya fecha fue pospuesta a petición del mandatario republicano debido al conflicto en curso en Oriente Medio.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la cuestión de Taiwán, que China considera como la "primera línea roja" en las relaciones entre ambas potencias.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que sólo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría defenderlo en caso de conflicto con Pekín.