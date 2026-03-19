La editorial Feltrinelli se estrena en España y Latinoamérica con Valeria Luiselli

El proyecto editorial, según informaron este jueves sus artífices, "prolonga" en el ámbito hispanohablante la tradición de la editorial italiana Feltrinelli, fundada por Giangiacomo Feltrinelli en 1955, con una "declarada vocación antifascista".

La intención es "intervenir en la conversación cultural" del momento actual, con obras tanto de autores consagrados como de nuevas voces emergentes de la literatura internacional.

'El doctor Zhivago', primer título del nuevo catálogo junto con la última novela de Valeria Luiselli, es una obra "profundamente simbólica" en la historia de Feltrinelli, puesto que fue la primera editorial en darla a conocer al mundo tras su censura en la Unión Soviética.

Sobre 'Principio, medio, fin', el sello editorial avanzó que se trata de la obra más "ambiciosa e íntima" de la autora mexicana, el viaje de una madre y una hija por Sicilia, en un recorrido que "atraviesa la memoria, el tiempo y los mitos".

Tras siete años de silencio, la escritora lanza ahora su nuevo título y está previsto que visite España entre el 6 y el 13 de mayo, y, posteriormente, entre el 1 y el 18 de junio, recalará en México, Argentina, Uruguay y Chile.

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Durante el mismo mes se publicará también 'En palabras sencillas', del estadounidense Richard Ford, un ensayo sobre la forma en la que literatura y política se entrelazan, expresamente escrito para inaugurar la colección 'Feltrinelli Lectures', dedicada a reunir reflexiones de algunos de los escritores más relevantes de la actualidad.

A lo largo del año, el catálogo se ampliará con autores como el británico-húngaro David Szalay, cuya novela 'La carne' recibió el último Premio Booker; el italiano Alessandro Baricco, figura central de la literatura italiana contemporánea; o Liadan Ní Chuinn, nueva voz de la literatura irlandesa que firma con seudónimo y cuya primera obra ha despertado un "amplio reconocimiento crítico".

Anagrama, fundada por Jorge Herralde en 1969, está integrada en el Grupo Feltrinelli desde el año 2016 con la dirección editorial de Silvia Sesé, y se ha dado a conocer que el nuevo sello contará con José Hamad como editor.