La India confirma la llegada de crudo ruso tras el alivio temporal de sanciones de EE.UU.

"El nombre del petrolero es 'Aqua Titan' y tiene prevista su llegada al puerto de New Mangalore (Karnataka) para el 21 de marzo con un cargamento de crudo ruso tipo Urals", declaró el secretario especial del Ministerio de Puertos, Rakesh Kumar Sinha, en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

El portavoz indio de Exteriores, Randhir Jaiswal, restó importancia a la atención generada por este buque y defendió la diversificación energética del país. "Compramos petróleo de todo el mundo, incluida Rusia, es un proceso continuo y atracarán varios buques más", señaló.

En declaraciones previas a EFE, el jefe de análisis para Asia-Pacífico de la consultora Vortexa, Ivan Mathews, ya informó a principios de mes de que otros dos petroleros, el 'Matari y el 'Odune', se encontraban descargando cargamentos de crudo ruso tipo Urals en puertos indios.

El interés sobre esta embarcación se debe también a sus movimientos marítimos, ya que según han revelado distintos rastreadores el 'Aqua Titan' se dirigía inicialmente a China, pero cambió de rumbo repentinamente en aguas del sudeste asiático para fijar su destino final hacia la India.

La llegada de estos cargamentos se produce después de la exención temporal de Estados Unidos, que otorga a Nueva Delhi hasta el 4 de abril para recibir el crudo ruso en tránsito antes del 5 de marzo, según anunció el secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent.

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Esta licencia supone un cambio de postura de la Administración Trump, que hasta ahora había presionado a la India con sanciones y aranceles de hasta el 50 % por sus compras de crudo a Moscú tras la invasión de Ucrania, para "estabilizar" el mercado durante el conflicto con Irán.

La actividad en los puertos indios coincide con las graves disrupciones del tránsito en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella estratégico por el que circula la quinta parte del petróleo mundial, y fundamental para la India, que importa cerca del 90 % del petróleo que consume.