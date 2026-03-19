La UE anuncia ayuda para Armenia y destaca importancia de cooperar en tiempos inestables

"Estos fondos facilitarán la implementación de las reformas necesarias para la liberalización del régimen de visados", dijo Kos en una rueda de prensa conjunta con el viceprimer ministro armenio, Mher Grigorián, según informaron medios armenios.

La comisaria europea se refería a 140 millones de euros que Bruselas planea destinar a Ereván en el marco de un acuerdo firmado este jueves.

Grigorián precisó que el dinero se empleará, en particular, a la diversificación de exportaciones y la gestión de finanzas públicas.

Kos, por su parte, afirmó que este año es "muy importante" para Armenia, ya que en los próximos meses Ereván acogerá su primera cumbre con la UE, "que demostrará lo importante que es esta región para Europa y cómo se ha profundizado nuestra asociación".

"En condiciones de guerra en el norte y en el sur, las rutas comerciales a través del Cáucaso Sue son más importantes que nunca", afirmó.

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A la vez, recordó que en junio Armenia celebrará elecciones parlamentarias y Bruselas planea apoyar su democracia y el derecho de los ciudadanos a decidir por su cuenta el destino del país caucásico.

Armenia comenzó el acercamiento con la Unión Europea y Estados Unidos después de un giro en su política exterior provocado por la guerra en Nagorno Karabaj y las tensiones con Azerbaiyán.

Ereván denunció entonces no haber recibido el respaldo del bloque militar postsoviético OTSC, liderado por Rusia, y apostó por la diversificación de sus alianzas políticas y militares.

A la vez, las autoridades armenias han repetido en numerosas ocasiones el deseo de mantener una buena relación con Rusia, país al que le unen fuertes lazos comerciales y culturales.