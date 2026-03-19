La UE pide una moratoria de los ataques a instalaciones energéticas y de agua en Irán

En unas conclusiones adoptadas durante la cumbre europea celebrada en Bruselas, los Veintisiete pidieron reforzar las operaciones marítimas europeas Aspides y Atalanta con más activos, pero dentro de sus actuales mandatos en el mar Rojo y el Índico occidental, sin expandir su área de acción al estrecho de Ormuz, según figura en unas conclusiones adoptadas en una cumbre europea.

Recordaron la necesidad de salvaguardar el espacio aéreo regional y garantizar la seguridad marítima y el respeto a la libertad de navegación y condenaron "cualquier acto que amenace la navegación o impida que los buques entren y salgan del estrecho de Ormuz".

En ese contexto, los mandatarios de la UE acogieron con satisfacción "los mayores esfuerzos anunciados por los Estados miembros", en coordinación con los socios de la región, para garantizar la libertad de navegación en ese estrecho "una vez que se cumplan las condiciones".

Alertaron también de que los acontecimientos en Irán y en la región en general "amenazan la seguridad regional y mundial" y abogaron por "la desescalada y la máxima moderación, la protección de la población civil y la infraestructura civil, y el pleno respeto del derecho internacional por todas las partes".

Los mandatarios de la Unión incidieron asimismo en la condena "enérgica" de los ataques militares de Irán contra países de la región y expresaron su solidaridad con los afectados.

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E instaron a Irán y a sus aliados "a cesar de inmediato estos ataques y a respetar la soberanía e integridad territorial de los países de la región".

Además, subrayaron "la importancia de la acción concertada para ayudar a los socios a fortalecer las capacidades de defensa aérea y contra drones" y que Ucrania esté dispuesta a proporcionar apoyo y conocimientos sobre sistemas de defensa aérea y contra drones a los países del Golfo.