Lagarde afirma que el BCE decidió por unanimidad mantener los tipos de interés en el 2%

Lagarde añadió que el BCE está decidido a que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % y que se encuentra en "buena posición para navegar esta incertidumbre" .

El BCE está en una buena posición porque la inflación se sitúa en el 2 %, las expectativas de inflación están también en el 2 % y los tipos de interés se sitúan en el 2 %.

Esta es una diferencia respecto a la situación en 2022 cuando la inflación se disparó después de que Rusia atacara a Ucrania y el BCE tardó mucho tiempo en subir sus tipos de interés.

"Empezamos desde una buena posición para ser ágiles y hacer lo que sea necesario", dijo Lagarde.

La presidenta del BCE consideró que ahora la entidad entiende mejor cómo se transmite la subida de los precios de la energía a otros precios.

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La guerra en Oriente Medio ha hecho que las perspectivas sean más inciertas, creando riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento.

"Sus implicaciones a medio plazo dependerán de la intensidad y de la duración del conflicto y en cómo afectan los precios de la energía a los precios de consumo y a la economía", según Lagarde.