Las bolsas europeas abren en rojo por el crudo y expectativas de no recortes de tipos

En la apertura del mercado, el euro se muestra plano y se cambia a 1,146 dólares en el día en que el Banco Central Europeo (BCE) decidirá previsiblemente mantener el tipo de interés en el 2 % y el Banco de Inglaterra en el 3,75 %, y después de que ayer la Fed hiciera lo propio y los mantuviera pausados en el rango 3,5-3,75 %.

Lo más relevante es lo que puedan aportar ambos comités sobre el devenir futuro de sus tipos de interés oficiales y sobre el impacto que la guerra de Irán puede llegar a tener en los mismos.

La Bolsa europea que más cede en la apertura es la de Madrid -la única que ayer cerró en positivo- con una caída del 1,69 %, seguida de Fráncfort, con el 1,62 %; Milán, con el 1,40 %; Londres, con el 1,34 %; y París, con el 0,83 %.

El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también baja un 1,47 %.

Las principales bolsas asiáticas registraban este jueves importantes caídas, de modo que el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 3,38 %; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajó un 2,73 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 1,39 %; el parqué de Shenzhen se dejó el 2,02 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, cae el 2,16 %.

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El barril de brent se dispara a esta hora un 6,07 % y se cotiza en 113,67 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EEUU, avanza antes de la apertura del mercado un 1,19 %, hasta los 96,60 dólares, en medio de nuevos ataques a infraestructura energética por parte de Irán tras la ofensiva de Israel contra el campo de gas natural Pars Sur del país persa.

Estos ataques agravan la presión al suministro energético ya derivada del bloqueo por parte de Irán al tránsito en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo y gas.

El gas natural TTF registra a esta hora una subida de cerca del 6 %, con el megavatio/hora a 53,75 euros.

La fuerte subida del petróleo, que comenzó a registrarse ayer de nuevo también se debió a la publicación del índice de precios de la producción (IPP) de febrero en EEUU, variable que mostró un inesperado incremento de las presiones inflacionistas a nivel fábrica.

Los futuros de Wall Street anticipan caídas del 0,31 % para el Nasdaq; del 0,22 % para el S&P 500; y del 0,17 % para el Dow Jones de Industriales. Ayer, concluyeron con pérdidas, respectivamente, del 1,45 %; del 1,36 %; y del 1,63 %.

Por el contrario, los metales preciosos continúan cayendo, de modo que el oro baja un 2,84 %, hasta los 4.752,6 dólares la onza; y la plata, un 7,23 %, hasta los 72,05 dólares la onza.

En cuanto a la rentabilidad del bono alemán a largo plazo, sube hasta el 2,971 %, mientras que la del español también avanza hasta el 3,487 %.

El bitcóin cae un 1,66 %, hasta los 70.043,7 dólares.