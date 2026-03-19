Las bolsas europeas apuntan a fuertes caídas con el crudo disparado y pendientes del BCE

Según datos de mercado recogidos por EFE, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 1,78 %; los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, el 1,69 %; y los de Londres, el 0,28 %.

Y ello, mientras el crudo brent, el de referencia en Europa, se dispara el 5,43 %, hasta los 113,21 dólares, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio tras los ataques producidos a instalaciones gasistas.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, avanza el 1,38 %, hasta los 97,55 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

Las bolsas europeas abrirán nuevamente en rojo este jueves, después de cerrar ya la víspera con caídas casi generalizadas, lastradas por el tono negativo de Wall Street, que terminó a la baja, ante el repunte que registraba el precio del crudo tras los ataques a instalaciones de gas en Oriente Medio.

Asimismo, Wall Street bajó en una sesión en la que la Reserva Federal (Fed) anunció que mantenía sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75 %, y considerara "inciertas" las repercusiones de la guerra en Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la Fed, hoy será el turno para el BCE que, según los expertos, también mantendrá sin cambios los tipos, al igual que ha hecho esta madrugada el Banco de Japón, que decidió dejarlos en el 0,75 %.

En Asia, y mientras los futuros de Wall Street adelantan nuevas caídas, la bolsa de Shanghái se deja el 1,39 %; el Hang Seng de Hong Kong, el 1,89 %; mientras que el Nikkei de Tokio desciende el 3,38 %.

En otros mercados, el euro gana terreno y se cambia a 1,146 dólares, mientras que el oro baja el 1,33 %, hasta los 4.769,07 dólares.

El bitcóin retrocede el 0,80 % (70.676,52 dólares).