Las joyas del arte latinoamericano de la colección FEMSA se exhiben en el norte de México

La exposición, realizada en el marco del 50 aniversario de la colección FEMSA, propone una nueva lectura de uno de los acervos más relevantes del arte latinoamericano de los siglos XX y XXI a través del coleccionismo de una de las empresas protagonistas de la construcción cultural y contemporánea de la ciudad.

"La muestra se concentra en algunos momentos en estos diálogos donde los modernismos apelan al público y ahí se construyen diálogos con la contemporaneidad", dijo Taiyana Pimentel, directora del recinto cultural durante una visita exclusiva para medios de comunicación.

La exposición es guiada a través de cinco constelaciones o líneas de investigación denominadas Territorios, Estructuras Coloniales, Debatiendo la abstracción; geometría y forma en América Latina, así como "Alquimia e Identidades".

En total son 174 obras de más de 100 artistas de América Latina de diversas generaciones que marcaron el arte de este continente como Rufino Tamayo, María Izquierdo o Diego Rivera, entre otros.

En este sentido, Beto Díaz, uno de los curadores de la muestra expuso que el modelo de constelaciones permite entender que no existe una sola historia del arte latinoamericano.

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Díaz especificó que por ejemplo, "Estructuras Coloniales" aborda el proceso que arrancó hace más de 500 años con la Conquista de América por parte de España.

"Si bien en los libros de historia se marcan estas temporalidades de la Conquista, la Independencia, este proceso es algo que se ha actualizado y que en el día a día, los cuerpos lo vivimos de distintas maneras porque muchos de nosotros, si no que es que todos fuimos criados bajo este constructo", dijo.

Mencionó, como ejemplo, que en dicha constelación se presenta por primera vez "La Conquista" de José Clemente Orozco, que muestra de manera más gráfica cómo los cuerpos vivieron el proceso colonial.

La obra no está organizada en un recorrido cronológico sino que su estructura está integrada en constelaciones que permiten establecer relaciones entre distintas épocas geográficas y generaciones, pero a través de preguntas compartidas.

Una de las joyas de la exposición es el lienzo "Papilla Estelar", de Remedios Varo, que muestra a una mujer en una torre que está alimentando a una luna enjaulada.

La colección FEMSA se inició en 1977 y desde un inicio se ha constituido como una colección referente en México y América Latina, y su historia está vinculada a espacios pioneros como el Museo Monterrey (1977-2000) donde comenzó a consolidarse y se formaron los primeros núcleos de su acervo.

‘Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA’ estará en exhibición del 20 de marzo al 9 de agosto de 2026.