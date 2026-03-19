Llega a Cuba nuevo grupo del convoy internacional de ayuda humanitaria Nuestra América

Representantes de partidos, movimientos y organizaciones izquierdistas de países como Colombia, Brasil y Uruguay, se suman ahora a los primeros grupos que han llegado desde el martes a la capital cubana procedentes de 19 países de Europa y Estados Unidos.

La senadora colombiana por el partido Esperanza Democrática, Clara López, candidata en las elecciones presidenciales de 2026, declaró a la televisión cubana que la delegación que la acompaña viene a expresar su "solidaridad total" con Cuba y es portadora de una tonelada de alimentos, medicinas y materiales "como símbolo".

"Sabemos que es totalmente insuficiente, pero también venimos con propuestas porque hay que romper ese bloqueo. Hay que regresar por el multilateralismo y lo que ordena la carta de Naciones Unidas. No puede haber sanciones unilaterales como las que ha sufrido el pueblo cubano durante más de sesenta años", añadió.

Por su parte, la secretaria del Foro de Sao Paulo (Brasil), Mónica Valente, declaró tras su llegada que su presencia en Cuba tiene como primer objetivo presentar su "solidaridad", y también "ayudar a lograr el fin del bloqueo económico contra el pueblo cubano".

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, agradeció en las redes sociales al Convoy Nuestra América "por su ayuda y, sobre todo, por su presencia" en Cuba, que "ha hecho de la solidaridad un puente con los pueblos y ha tendido su mano en las más duras circunstancias".

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La víspera, delegados del primer grupo del convoy visitaron cuatro hospitales de La Habana en los que distribuyeron un donativo de cinco toneladas de material sanitario, medicamentos, paneles solares y sistemas fotovoltaicos, valorado en medio millón de euros (equivalentes a 573.000 dólares).

Los promotores del convoy han informado que trasladarán a Cuba más de veinte toneladas de ayuda por aire, mar y tierra desde distintas partes del mundo, con el fin de romper el cerco económico, comercial y financiero estadounidense que intenta asfixiar a la población de la isla.

Esta iniciativa está inspirada en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria.

Para el próximo 21 de marzo está previsto que se sumen otros activistas que viajarán desde México con donativos de "comida, medicinas y suministros esenciales" para la isla.

Además se esperan el fin de semana la ambientalista sueca Greta Thunberg, el co-coordinador general de la Internacional Progresista, David Adler, líderes de izquierda como el británico Jeremy Corbyn, el español Pablo Iglesias, junto a legisladores, sindicalistas y políticos de varios países.