Los reyes de España serán recibidos el viernes en audiencia por el papa León XIV

Los reyes de España, que llegarán este jueves a Roma, serán recibidos en audiencia por el papa a primera hora del viernes en su biblioteca privada, en lo que será la segunda ocasión que se encuentran con León XIV.

Fue el 18 de mayo del pasado año cuando los reyes de España saludaron en la basílica de San Pedro a León XIV tras finalizar la solemne ceremonia de inicio de su pontificado, una ocasión en la que transmitieron al papa su deseo de verle pronto en España.

Una invitación a la que León XIV ha respondido con la visita que realizará entre los próximos 6 y 12 de junio a Madrid, Barcelona y Canarias, en el que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

Y será la primera visita de un papa a España en 15 años, tras la de Benedicto XVI en 2011, por lo que supondrá también el primer viaje de un papa durante el reinado de Felipe VI.

La última audiencia de los reyes en el Vaticano se celebró en junio 2014, cuando fueron recibidos por el papa Francisco en el primer viaje oficial al extranjero que realizaron como reyes. Antes, en 2013 acudieron, todavía como príncipes de Asturias, a la misa de inicio de su pontificado.

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Y asistieron el 26 de abril de 2025 a la Plaza de San Pedro del Vaticano para despedir al papa Francisco en un multitudinario funeral.

En esta ocasión, como en las anteriores, la reina Letizia podrá hacer uso del privilegio de vestir de blanco ante el papa, una tradición reservada a las reinas de países católicos.

Se trata de un símbolo de agradecimiento a las casas reales que se mantuvieron fieles a la Iglesia católica cuando en otros reinos se convirtieron a las iglesias protestantes, una excepción al protocolo del Vaticano para las audiencias papales, que exige a las mujeres que utilicen generalmente el vestido negro.

Tras la audiencia con el papa León XIV, el rey tomará posesión de su cargo como protocanónigo de Santa María la Mayor de Roma, una tradición de siglos reservada a la monarquía española.

Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales junto con las de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, está ligada a la monarquía española de tal forma que el rey de España es protocanónigo desde el mismo momento que asume su cargo, aunque hasta ahora no haya tomado posesión de él.

Un vínculo histórico que se remonta a los Reyes Católicos, que regalaron parte del oro que llegaba de América a esta basílica para decorar su artesonado y que todavía se conserva.

En 1603, Felipe III acogió a la basílica bajo su protección real, mientras que en 1647 el papa Inocencio X, a petición de Felipe IV, instituyó la llamada Obra Pía de Santa María la Mayor, un acuerdo por el que, a cambio de una renta anual al cabildo de la basílica, se tenían que celebrar oraciones y actos litúrgicos en honor de la Corona hispánica.

La estrecha vinculación de Santa María la Mayor con la monarquía española fue confirmada por la bula papal "Hispaniarum fidelitas", promulgada por el papa Pío XII en 1953, de tal forma que todos los reyes españoles se convierten en 'Protocanónigos Honarios' del Cabildo Liberiano de la basílica.

Los reyes eméritos Juan Carlos I -que adoptó este título de canónigo en 1977 en Roma- y doña Sofía visitaron por última vez la basílica en 2018, cuando presidieron la inauguración de la nueva iluminación de Santa María la Mayor.