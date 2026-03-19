Los rusos comienzan a mandar más correos electrónicos por bloqueos de servicios mensajería

Según el diario Védomosti, solo durante las primeras dos semanas de marzo, los internautas rusos enviaron más de 625 millones de emails, un 36 % más que durante el mismo periodo en 2025.

A diferencia de WhatsApp, Telegram aún no está oficialmente bloqueado en el país, pero la ralentización de la red de mensajería alcanza ya un 80%, según expertos.

Las autoridades aseguran que Telegram incumple la legislación local y no retira contenidos prohibidos, mientras que Pável Durov, el dueño del servicio que tiene unos 100 millones de usuarios en este país, acusa a las autoridades rusas de censurar la libertad de expresión.

Paralelamente, las autoridades comenzaron a restringir desde comienzos de marzo el acceso a internet móvil en zonas céntricas de Moscú, una situación ya habitual en muchas regiones donde son frecuentes ataques ucranianos con drones, pero que antes no se había dado en la capital.