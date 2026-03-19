Los socialistas europeos llaman a unir fuerzas por la democracia en la cumbre de Barcelona

Sánchez participó en la reunión de líderes del Partido Socialista Europeo (PES) de forma previa al Consejo Europeo en el que, entre otros asuntos, los jefes de Estado o de Gobierno de la UE analizaron la situación provocada por la guerra en Irán.

Ante esta crisis, en la reunión del PES el presidente de esta formación, Stefan Löfven, resaltó el liderazgo de Sánchez y el del presidente del Consejo Europeo, el también socialista António Costa, para la respuesta que debe dar Europa ante ese conflicto.

Tras analizar otros retos a los que deben enfrentarse, los dirigentes socialistas reunidos en Bruselas subrayaron que la unidad y la movilización en defensa de la democracia son en este momento más importantes que nunca.

Por ello consideraron que la denominada Movilización Progresista Global, una cumbre de progresistas de todo el mundo, que se celebrará en Barcelona el 17 y 18 de abril, será clave para unir fuerzas entre continentes, movimientos y generaciones con el fin de defender la democracia.

También consideraron que lo debe ser para promover la justicia social y forjar un futuro más justo.

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La celebración de la cumbre progresista en Barcelona fue anunciada el pasado mes de enero con el fin de coordinar respuestas al autoritarismo, la extrema derecha y la erosión del multilateralismo

Entre los líderes que tienen confirmada su presencia está el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien Sánchez presidirá horas antes del evento de los progresistas una cumbre hispano-brasileña.

También se prevé la presencia, entre otros, del presidente de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; y el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

La idea de una reunión periódica de líderes progresistas en defensa de la democracia y ante el avance de la ultraderecha y el populismo fue impulsada por Sánchez y Lula en un encuentro que mantuvieron en septiembre de 2024 en Nueva York en los márgenes de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.

A raíz de ello, Santiago de Chile albergó el pasado mes de julio una primera cumbre en la que estuvieron presentes Sánchez, Lula, Petro, Orsi y el ya expresidente de Chile Gabriel Boric, y en la que el presidente del Gobierno español ya avanzó que el próximo encuentro de estas características se organizaría en España.