Lula presenta a su ministro de Hacienda como candidato a gobernador de São Paulo

El líder progresista afirmó que, en una coyuntura de lucha contra la extrema derecha, convenció a su ministro de renunciar al cargo para disputar unas elecciones que se consideran muy difíciles, ya que las encuestas consideran como el gran favorito al actual gobernador, Tarcisio de Freitas, un aliado del expresidente Jair Bolsonaro.

Aseguró que, cuando Haddad le comunicó que quería dejar el Gobierno pero sin la intención de disputar las elecciones, conversó con él sobre la grave situación política de Brasil y del mundo, y sobre la necesidad de luchar para evitar la victoria de la extrema derecha en las elecciones generales, legislativas y presidenciales de octubre próximo.

"Le expliqué que si no postulamos a nuestros mejores líderes en cada estado corremos el riesgo de entregarle el poder otra vez a los fascistas. Y, para mi alegría, él aceptó colocar su nombre a disposición para ser candidato a gobernador de São Paulo", dijo.

El mandatario aseguró que no tiene duda de que Haddad puede ganar las elecciones por estar preparado para el cargo y por ser el ministro más exitoso del país, antes de enumerar sus logros en el Gobierno, especialmente al sacar adelante una reforma tributaria que se negociaba desde hacía 30 años.

"Organizamos este año esta noche para despedirlo como mi subordinado en el Gobierno y para decir que ahora está libre para ser elegido gobernador del estado más importante del país", dijo en el acto organizado simbólicamente en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, la cuna política de Lula y del PT.

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"Espero que ganemos juntos", dijo el líder progresista al recordar que intentará su reelección en octubre.

Lula dijo que para vencer es necesario preparar un equipo exitoso y que por eso también convenció a su ministra de Planificación, Simone Tebet, a disputar uno de los dos mandatos de senador por São Paulo que estarán en disputa en octubre.

Agregó que el otro candidato a senador por el oficialismo puede ser su actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, aunque dijo que las puertas están abiertas para que continúe como su compañero de fórmula, nuevamente como candidato a vicepresidente, por considerarlo "un compañero leal, competente y muy útil".

Lula le pidió una decisión a Alckmin, también presente en el acto y que anunció el apoyo de su formación, el Partido Socialista Brasileño (PSB), a la candidatura de Haddad al gobierno regional.

Haddad fue derrotado por Freitas en las elecciones al gobierno de São Paulo en 2022 y cuatro años antes optó a la presidencia y perdió frente a Jair Bolsonaro.

El ahora candidato a gobernador, que también fue alcalde de São Paulo y ministro de Educación, afirmó que no considera su decisión de disputar unas elecciones tan difíciles como un "sacrificio" por Lula y por el PT.

Admitió, sin embargo, que, pese a tener un proyecto para São Paulo, lo más importante es liderar una campaña que ayude a Lula a continuar en la Presidencia.