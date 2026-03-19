Lula y Peña revisarán avances de las negociaciones por Itaipú durante la COP15 de Brasil

En una conferencia de prensa después de reunirse con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, el ministro de Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, aseguró que durante el encuentro en la ciudad brasileña de Campo Grande han previsto "un espacio de tiempo para abordar todos los temas de la agenda bilateral, pero particularmente" de Itaipú binacional.

Sobre la reunión de hoy, Ramírez indicó que avanzan "sustantivamente" en las negociaciones, sin abundar en detalles, y destacó que "estos pasos" les permiten vislumbrar "en el corto plazo" la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Por su parte, Vieira apuntó que la entidad binacional es "símbolo de la integración" entre Brasil y Paraguay, así como el "motor del desarrollo" de las economías de ambos países.

El Anexo C del Tratado de Itaipú establece que los dos países tienen derecho al 50 % de la energía generada por la central, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, tiene que vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

En mayo de 2024, ambos Gobiernos decidieron elevar las tarifas pagadas por Brasil para los próximos tres años, hasta los 19,28 dólares por kilovatio mes, frente a los 16,71 dólares por kilovatio/mes establecidos para 2023.

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Además, llegaron a un principio de acuerdo sobre el Anexo C, según el cual Paraguay podrá vender "libremente" el excedente de su energía al mercado libre brasileño, regulado o no regulado.

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación de este apartado, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

El Anexo C, uno de los tres que hacen parte del tratado, fija las bases financieras y de prestación de servicios, al tiempo que define el costo unitario del servicio de electricidad (Cuse), que determina cuánto le cuesta a la central producir energía.

Este apéndice, según el tratado de Itaipú, debía revisarse pasados 50 años de su entrada en vigor, fecha que se cumplió en agosto de 2023.

En abril del año pasado, Paraguay suspendió las negociaciones después de que Brasil admitiera que su agencia de inteligencia organizó en 2022 una operación de espionaje contra su vecino.

Itaipú, con 20 unidades generadoras y 14.000 megavatios, es la tercera hidroeléctrica más potente del mundo, por detrás de las chinas Tres Gargantas y Baihetan.

La central surte alrededor del 86 % del mercado eléctrico de Paraguay, y el 9 % de Brasil.