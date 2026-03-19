Más revelaciones del caso $LIBRA complican a Milei y siembran dudas sobre labor del fiscal

El 14 de febrero de 2025, el presidente hizo una publicación en X en apoyo al lanzamiento de $LIBRA, que dijo se dedicaría a “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina” y cuyo valor se disparó con rapidez antes de desplomarse tres horas después, dejando a miles de inversores damnificados y desencadenando una serie de denuncias judiciales tanto en el país como en el extranjero.

Milei fijó inicialmente la publicación en su perfil de X antes de eliminarla horas después y publicar otra en la que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar "interiorizado" de sus detalles.

Sin embargo, la información revelada tras la filtración del contenido del celular de Novelli pone en duda esa afirmación.

No solo se conoció el borrador de un contrato de "asesoramiento especializado en blockchain y criptomonedas" entre Milei y el creador de $LIBRA -Hayden Mark Davis-, sino que también salió a la luz el documento de un acuerdo por cinco millones de dólares -divididos en tres pagos- a cambio del apoyo del presidente al emprendimiento en sus redes sociales.

El 29 de enero Novelli se reunió con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, en la sede del Ejecutivo. Desde allí inició averiguaciones que continuaron al otro día sobre relojes Rolex, autos de lujo y propiedades en barrios cerrados que podrían adquirirse "sin factura".

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Al día siguiente, Davis llegó a la Argentina para mantener una reunión con Milei, en la que también estuvieron presentes Novelli y dos de sus socios.

Los registros telefónicos indicaron que Novelli y Milei intercambiaron siete llamados el día del lanzamiento de $LIBRA: cinco en la hora previa a la publicación del presidente en redes sociales y dos en la media hora posterior.

Según la información recabada del teléfono de Novelli, el intercambio comercial con Milei comenzó en 2021, cuando el empresario comenzó a ofrecer cursos sobre inversiones digitales desde el portal N&W Professional Traders y sumó al entonces candidato a diputado, que ya era 'influencer' económico, como profesor y difusor de la plataforma.

La investigación del caso $LIBRA se está tramitando en el Juzgado Federal N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y fue delegada en el fiscal Eduardo Taiano.

Natalia Volosin, abogada y periodista que el 6 de marzo publicó parte del peritaje en su portal, La Justa, explicó a EFE que el celular de Novelli fue secuestrado en marzo, pero que el fiscal ordenó peritarlo recién en octubre, unos días antes de unas elecciones legislativas clave en las que el oficialismo resultó victorioso.

"Se tomó siete meses y el informe no estuvo listo hasta después de las elecciones", añadió Volosin y subrayó que Taiano recibió el peritaje el 17 de noviembre y no lo incorporó al expediente, ni lo compartió con las partes o con el juez durante casi cuatro meses.

El accionar del fiscal fue repudiado por la comisión parlamentaria que investigó hasta noviembre de 2025 el caso $LIBRA.

Los diputados que integraron la comisión anunciaron este lunes que pedirían el apartamiento de Taiano y que presentarían dos denuncias ante la Procuración General, una por "entorpecimiento de la investigación" y otra por "posible encubrimiento".

Volosin, por su parte, recibió una citación a declaración indagatoria, luego anulada tras la repercusión pública, y una denuncia penal por la filtración. “Quieren forzarme a revelar mi fuente", denunció, mientras que acusó además ser víctima de amedrentamiento.

A poco más de un año del escándalo $LIBRA y del comienzo de la investigación judicial, ni Milei ni el resto de los apuntados han sido citados a declarar ante la Justicia y la causa no ha registrado avances significativos.

Pese a la difusión de estas revelaciones en los últimos días, el mandatario no se ha vuelto a referir al tema y continúa mientras tanto con su ajetreada agenda internacional y sus incesantes ataques, en discursos y en redes sociales, a figuras opositoras y al periodismo.

Desde comienzos de marzo, el líder ultraderechista ha viajado a Estados Unidos para una cumbre de seguridad y un encuentro con inversores, luego a Chile para la asunción de José Antonio Kast como presidente y por último a España para asistir al Madrid Economic Forum, evento durante el cual volvió a insultar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamándolo "impresentable".

Milei, que ha centrado buena parte de sus discursos recientes en la defensa de Estados Unidos e Israel en la guerra ante Irán, emprenderá este jueves un nuevo viaje internacional, en esta ocasión con destino a Hungría, para participar de un evento organizado por el primer ministro Viktor Orbán, uno de sus principales aliados europeos.