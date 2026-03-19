Mega pide adherir millonario proyecto al régimen de incentivos en Argentina

Según informó este jueves la empresa, el proyecto, por 360 millones de dólares, busca ampliar la capacidad de producción y potenciar el desarrollo de los líquidos asociados al petróleo y al gas natural de Vaca Muerta.

"Esta iniciativa forma parte del plan integral iniciado en 2023 y que se extenderá hasta 2028, alcanzando una inversión total estimada de 650 millones de dólares", informó Compañía Mega en un comunicado.

El proyecto presentado este jueves prevé un plan de obras de tres años de ejecución (2026-2028) en cuatro provincias de Argentina.

La iniciativa incluye la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo en General Roca (provincia de Río Negro) y La Adela (La Pampa), que incrementarán la capacidad de transporte de líquidos del gas natural del poliducto que une la cuenca Neuquina con Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires).

También incluye el desarrollo de nueva infraestructura para el acondicionamiento de gas natural y gas asociado al petróleo crudo en la planta separadora de Loma La Lata (Neuquén).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asistimos, se realizarán adecuaciones complementarias en la planta fraccionadora de Mega en Bahía Blanca.

"Este nuevo plan reafirma la solidez de la estrategia de la compañía, el compromiso de largo plazo de nuestros tres accionistas y la importancia de seguir desarrollando infraestructura clave para transformar el potencial de Vaca Muerta en crecimiento real para el país como exportador clave de energía al mundo", el gerente general de Mega, Tomás Córdoba.

Compañía Mega está participada por la petrolera argentina YPF (38 %), la brasileña Petrobras (34 %) y la petroquímica estadounidense Dow (28 %).

De ser admitido al RIGI, Mega tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Hasta el momento Argentina ha aprobado doce proyectos en el RIGI, con inversiones previstas por unos 26.000 millones de dólares.